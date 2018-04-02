Вітаміни - знаряддя геноциду?

Наука давно встановила, що прийом вітамінів виправданий тільки в терапевтичних цілях (при хворобах обміну речовин, післяопераційних ускладненнях і т.п.), а для більшості людей вони даремні або шкідливі.

У США ще на початку 1990-х років Американський Інститут дієтології, Американське Товариство клінічної дієтології, Американська дієтологічна асоціація, Національна рада з боротьби з шахрайством у сфері охорони здоров`я і Американська медична асоціація виступили з офіційною заявою: «Здорові діти і дорослі повинні одержувати достатню кількість речовин з продуктів харчування».

У країнах ЄС вітаміни переводяться в розряд ліків, що призначаються строго по рецептах. Навіть голодуючі африканці відмовляються від «гуманітарних» вітамінів, справедливо розсудивши, що препаратів від голоду не існує, а проблема авітамінозів вирішується шляхом постачання населенню продовольства. І лише в Папуа-новій Росії розгорається вітамінний бум.

Коли державна влада заради наживи готова перетворити країну на смітник для всього, що не потрібне в світі, громадяни повинні думати про своє здоров`я самі.

* Наука нічого не знає про стани природного дефіциту (гіповітамінозу) вітаміну Е - одного з найулюбленіших у наших рекламістів. Зате достовірно встановлено, що тривале щоденне використання вітаміну Е навіть в таких низьких дозах, як 270-540 міліграм, викликає м`язову слабкість, стомлюваність, головний біль і порушення зору.

* Твердження, що вітаміни і мікроелементи підвищують інтелект і розумову працездатність у дітей і дорослих, - один з улюблених слоганів наших рекламістів. А в світі це питання закрите вже півтора десятки років. Останні масштабні дослідження британських, бельгійських, американських учених в 1988-1991 роки не виявили ніякої залежності інтелекту від прийому вітамінних препаратів. Крапку в питанні поставив британський суд. У 1992 році у Великобританії три фірми-виробники вітамінів програли справу, збуджену проти них за твердження, що їх препарати вітамінів покращують розумові здібності дітей. У відповідачів так і не знайшлося доказів на підтримку тверджень.

* Жодні ліки, що містять бета-каротин, не допускаються сьогодні до продажу у Франції після того, як на підставі досліджень 22 000 осіб було з`ясовано, що щоденний прийом 20 міліграм цієї речовини збільшує ризик гострої серцево-судинної недостатності на 13 відсотків.

* Раніше дослідження у Фінляндії (брало участь 29 000 осіб) показали 18-процентне збільшення ризику раку легенів у осіб, що приймали бета-каротин.

* Після 4 років американського дослідження впливу ретинолу (вітаміну А), що охоплював 18 000 осіб з групи ризику по раку легенів, досвід довелося перервати, оскільки щоденний прийом ретинолу викликав дві зайві смерті на 1000 осіб в рік (в порівнянні з контрольною групою, що приймала плацебо).

* Вітамін С (аскорбінка) у поєднанні з аспірином (величезна кількість німецьких, французьких, вітчизняних і т.д. препаратів), що приймається регулярно, довго і методично - майже гарантована виразка і рак шлунку.

* Передозування жиророзчинних вітамінів (A, D, E, K) обернеться для "вітамінізованого" громадянина головним болем, алергією, нирковокам`яною хворобою.

* Регулярні і високі дози нікотинової кислоти (вітамін РР) ведуть до шлунково-кишкових порушень, свербіння, посилюють бронхіальну астму, підвищують концентрацію сечової кислоти і глюкози в плазмі. Можливі порушення функцій печінки і холестатична жовтяниця.

* Якщо довго приймати високі дози піридоксину (вітамін В6) можна познайомитися з такими наслідками, як важка нейропатія, атаксія (порушення координації руху унаслідок уражень лобових доль головного мозку, мозочка і ін.), оніміння губ, порушення пропріорецептивної і вібраційної чутливості. Дослідження на добровольцях показали, що прийом піридоксину протягом 6 місяців викликає парестезію (оніміння ділянки тіла), м`язову слабкість.

* Більшість різновидів популярних полівітамінів («Вітрум», «Центрум», «Юникап», «Дуовіт»...) містять вітамін А в подвоєній дозі. У препараті «Аевіт» доза вітаміну А в 40 разів вища добової, в полівітамінах «Віташарм» - в 8 разів, а в комплексі «Тріовіт» - в 6 разів.

* Цинк, необхідний для повноцінного зростання, входить до складу інсуліну, запобігає простатиту і облисінню, при "переборі" стає канцерогеном, сприяючим виникненню ракових пухлин.

* "Передоз" вітаміну В1 (він же тіамін), хоч і не дуже часто, але все таки приводить до тремору (мимовільні коливальні рухи кінцівок, голови, язика і інших частин тіла унаслідок ураження нервової системи), активізує герпес (носіїв якого значно більше, ніж хворих), викликає набряки, нервозність, алергічні реакції.

* Вітамін В2 (рибофлавін), що бере участь в кровотворенні і обміні речовин, при надлишку викликає свербіння, відчуття паління, коління, при надлишку приводить до оніміння.

* Перебір вітаміну Е (токофероли), "розкрученого" рекламою як "вітамін молодості", обертається нудотою, метеоризмом, діареєю, крім того веде до підвищеного артеріального тиску і формування схильності до тромбозів - весела буде "молодість".

* Якщо ви переберете з вітаміном В12, що міститься в печінці, морській рибі, яєчному жовтку, яловичині, курці і т.д., то надлишок у вас буде, що називається, в наявності, оскільки і на обличчі, і на інших місцях тіла з`являться вугроподібні висипання, а якщо такі були, то вони збільшаться і посиляться.

* Вітамін В9 (фолієва кислота, що випускається пігулками і що входить у всі полівітаміни і комплекси), що регулярно вживається без потреби або зайвими дозами, викличе алергічні шкірні реакції, здуття живота, метеоризм, блювоту, анорексію (зникнення апетиту), розлади сну (спати будете, тільки коли втома звалить, але недовго, оскільки яскраві, часто кошмарні сновидіння на межі галюцинацій не дадуть), нездужання і дратівливість. Невідомо, звідки автори комплексів черпають свої рекомендації, але нормальна медицина взагалі не рекомендує тривало, регулярно вживати В9.

* Обережніше з В15 (кальцію пангамат) при значному підвищенні артеріального тиску!

* Доросла людина одержує достатньо вітаміну D з їжею, тому піклуватися про доповнення раціону немає потреби.

* "Універсальні" вітамінно-мінеральні комплекси з написом "не рекомендується хворим фінилкетоноурією" не варто приймати взагалі нікому, окрім діабетиків, ні хворим людям, ні здоровим. Напис означає, що в препарат включені замінники цукру - речовини, заборонені або сильно обмежені до вживання в більшості розвинених країн світу.

* Потреба у вітаміні Р (насправді речовин цієї групи відкрито більше півтора сотень, найвідоміше - РУТИНИ, з якого роблять надзвичайно популярний АСКОРУТИН) легко задовольняється просто їжею. У природі він міститься в тих же фруктах і овочах, що і С (аскорбінова кислота), тільки його там в десятки разів більше. Потреба ж організму у вітаміні Р - в середньому вчетверо менша, ніж у С.

* Препарати кальцію (Кальцид, Морський кальцій і ін.), що робляться з яєчної шкаралупи, не можна вживати з м`ясом, тваринними жирами, молоком, виробами з борошна, цукром, квасолею, соєю, шоколадом, какао... загалом, такої бузувірської дієти, при якій можна безпечно і з користю для здоров`я приймати ці "зміцнюючі" препарати, навіть в монастирях у Великий пост не буває.

* Якщо ви не спортсмен і не вантажник, то спеціально збагачувати раціон вітаміном Е (насправді це група з 7 речовин) не слід, а раз збагачуєте, то треба або навантаження дуже різко піднімати, або сон сильно укорочувати.

* Популярая нікотинова кислота (вітамін РР) при тривалому застосуванні може привести до жирової дистрофії печінки, а при передозуванні обернеться кропив`яним висипом, запамороченнями, порушенням роботи шлунково-кишкового тракту, парестезією (онімінням) різних ділянок тіла.

* У Франції сьогодні жодні ліки, що містять вітамін А або бета-каротин, не дозволено призначати при лікуванні або профілактиці онкологічних і серцево-судинних захворювань.

* Масштабні дослідження в США, Фінляндії, Китаї виявили зростання смертності від раку легенів серед осіб, що приймали бета-каротин.

* Численні дослідження в багатьох країнах не виявили ніяких позитивних ефектів вітаміну А і бета-каротину в плані профілактики і лікування інших видів раку, зате було достовірно встановлено, що прийом цих вітамінів підвищує ризик серцево-судинної недостатності.

* Йодвмісні добавки часто містять йоду в 1000 разів більше добової потреби організму і потрібні лише для профілактики наслідків ядерних вибухів. Організм же влаштований так, що якщо в ньому присутньо достатньо йоду, то щитовидна залоза атрофується. Іншими словами, за декілька місяців годування «чудовими» йодо-добавками дбайливі батьки можуть убити щитовидну залозу дитини, знищивши як мінімум 20% імунітету всього організму, що вже саме по собі вважається передраковим станом.

* Якщо нирки не дуже добре виконують свої функції, то при прийомі калію ацетату, відбудеться затримка калію в організмі, що викличе порушення провідності серцевого м`яза.

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