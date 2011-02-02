Аеробіка сприяє росту мозку в літньому віці

Регулярне виконання помірних фізичних вправ протягом року здатне збільшити розмір гіпокампу у мозку літніх людей, що призводить до вдосконалення просторової пам`яті. Такий зв`язок встановили американські неврологи Університету Іллінойсу, Університету Піттсбурга, Університету Райс і Університету штату Огайо.

Гіпокамп - структура мозку, що бере участь у всіх формах формування пам`яті.

Вчені запросили для участі в дослідженні 120 літніх людей без слабоумства і розподілили їх у дві групи. Учасники першої почали займатися ходьбою по 40 хвилин на день три рази на тиждень. Учасники другої виконували тонізуючі вправи на розтяжку. Через півроку клініцисти провели аналізи роботи мозку за допомогою магнітного резонансу.

У результаті з`ясувалося, що аеробні вправи допомогли збільшити об`єми лівого і правого гіпокампа на 2 відсотки й 1,97 відсотка, відповідно. Аеробіка поліпшила функції пам`яті та розмір гіпокампу, а також кількість біомаркерів, що вказують на здоров`я мозку, в тому числі нейротрофічний фактор BDNF - малу молекулу, що бере участь в процесах навчання і пам`яті. Збільшення розміру гіпокампу асоціювалося і з ростом кількості молекул BDNF.

Результати дослідження показують, що атрофія мозку через процеси старіння - це зовсім не неминучий процес. За словами фахівців, навіть помірне фізичне навантаження протягом року може допомогти удосконалити мозкові функції і запобігти старіння.

ami-tass.ru