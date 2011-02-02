Що "вшити" в голову, щоб минула депресія

Як виявилось, депресію можна лікувати не тільки пігулками, але і хірургічним шляхом. Такий висновок зробили британські лікарі, які змогли позбавити від депресії 62-річну Шейлу Кук з британського міста Девона. Жінка страждала душевним розладом протягом десяти років. У лікуванні депресії медики застосували шокову терапію і лікування різними лікарськими препаратами. Але позитивного ефекту це не давало. Як і раніше, жінка знаходилася в депресивному стані.

Близько року тому британські лікарі з міста Брістоль запропонували нове лікування, що полягає в імплантації в головний мозок стимулятора, який впливає на певні відділи мозку. Операція пройшла успішно. Після операції жінка змогла повернутися до повноцінного життя.

flistnews.com