Кращі народні засоби від мозолів

Прополіс. Його приклеюють до натоптишу пластирем і залишають на декілька днів. Потім прибирають вручну.

Марганцівка від «свіжих» мозолів. Її розчиняють в теплій воді до блідо-рожевого кольору, додають чайну ложку солі і тримають 15-20 хвилин.

Лимон. На ніч распарити ногу в теплій ванні, потім прикладати до неї четвертинку лимона і прив`язати бинтом. Зверху надіти носки, вранці зняти. Повторити процедуру 2-3 рази, потім розпарити ногу і уручну пемзою прибрати натоптиш.

Кульбаба. Рецепт для дачників. Свіжим соком змащують мозоль декілька днів підряд.

kp.ru