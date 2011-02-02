Картопля може стати отрутою

Білі і жовті бульби мають однакову цінність. Просто це картопля різних сортів.

Овочі, особливо картопля, займають в нашому харчуванні значне місце. Рідко хто не любить картоплю, і вона присутня майже щодня на нашому столі. До того ж відомо, що вона не приїдається, і її цілком заслужено називають «другим хлібом».

Картоплю вражає багато хвороб, але вони не небезпечні для здоров`я людини.

Інша справа позеленілі бульби. Це буває, коли картопля довго лежить на світлі - в полі під сонцем або навіть в приміщенні, куди проникають сонячні промені.

Зелений колір свідчить, що в м`якоті міститься підвищена кількість соланіну (він накопичується і в старих, пророслих бульбах).

Соланін отруйний і може викликати отруєння: гіркий смак в роті, паління язика, відчуття тяжкості в шлунку, нудоту і блювання.

Щоб не допустити отруєння, картоплю треба перш за все правильно зберігати: у темноті і при температурі плюс 1-3 градуси. А навесні пророслі бульби слід дуже ретельно чистити, видаляючи «очка» і паростки, і не варити в шкірці; позеленілу картоплю в їжу краще не вживати, а якщо ви все ж таки вирішите її використовувати, то повністю очистіть від зелені.

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