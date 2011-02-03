Через ліки француз “присів” на азартні ігри

Житель Франції подав до суду на фармкомпанію GlaxoSmithKline і свого лікаря, стверджуючи, що прописані йому ліки від паркінсонізму викликали нав`язливу потребу в гомосексуальних статевих зв`язках і азартних іграх, повідомляє AFP.

За словами адвокатів 51-річного Дідьє Жамбара (Didier Jambart), поведінка одруженого чоловіка, що має двох дітей, різко змінилася після початку прийому в 2003 році препарату Requip (ропинирол з групи агоністів дофамінових рецепторів). У француза з`явилася хвороблива пристрасть до азартних інтернет-ігор, через що він розтратив сімейні накопичення і здійснював крадіжки.

Крім того, Жамбар почав відчувати нав`язливу потребу в гомосексуальних статевих контактах, що примушує його переодягатися в жіночий одяг і рекламувати себе в Мережі. Подальші побачення з незнайомцями привели до того, що він був згвалтований.

Як стверджує француз, результати нав`язливих бажань тричі приводили його до спроби самогубства.

Після припинення прийому ліків в 2005 році бажання і поведінку Жамбара прийшли в норму. Проте до цього часу він встиг одержати важку психологічну травму і був зміщений з посади в Міністерстві оборони.

У своєму позові Жамбар зажадав від GlaxoSmithKline, що "виробляє дефектний препарат", і свого невролога, що не надав повну інформацію про побічні ефекти препарату, компенсацію у розмірі 450 тисяч євро. Позовна заява подана 1 лютого.

medportal.ru