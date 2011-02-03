Відпочинок у Єгипті перетворюється на пекло

Чеські туристи врятувалися втечею від розлюченого натовпу в єгипетському туристичному центрі Хургада.

Двоє з них тільки завдяки щасливій випадковості уникнули побоїв від хуліганів, повідомляє NEWSru.

За інформацією Чеського радіо, "відпочинок перетворюється на пекло. Туристи поки що можуть почуватися у відносній безпеці лише в готелях, за межами яких посилюється хаос".

У місті-курорті відбуваються дедалі частіші зіткнення між прихильниками чинного Президента Хосні МУБАРАКА та опозиції, що вимагає його негайної відставки.

Чехія у зв`язку зі становищем, що загострюється, евакуювала своїх громадян з Єгипту. Передбачається, що останні чеські туристи залишать курорти цієї країни не пізніше неділі, передає ІТАР-ТАСС.