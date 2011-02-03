Сектантка відмовилася від меддопомоги вмираючому сину

Світовий суд міста Когалима Ханти-Мансійського автономного округу засудив місцеву мешканку до штрафу в 5 тис. рублів за відмову в медичній допомозі своєму 5-річному синові на грунті релігійних переконань.

За даними прес-служби прокуратури Югри, в педіатричне відділення Когалимської міської лікарні у важкому стані була госпіталізована п`ятирічна дитина, якій потрібне було термінове переливання донорської крові. Проте, мати неповнолітнього Наталія Подложевіч, одержавши від медпрацівників достовірну інформацію про стан здоров`я і необхідність переливання крові, а також про можливі наслідки, слідуючи своїм релігійним переконанням, відмовилася від проведення процедури. Встановлено, що підсудна є членом релігійної організації "Свідки Єгови". Хлопчик помер.

Світовий суд міста Когалима визнав її винною в тому, що вона залишила в небезпеці залежну від неї дитину /ст. 125 УК РФ/.

ami-tass.ru