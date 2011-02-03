5% немолодих американців мають розумові розлади

Більш як 5 відсотків з майже 39 млн американців у віці старших за 65 років мають один або декілька розумових розладів, включаючи недоумство. Такі плачевні дані були одержані відповідно до національного огляду Agency for Healthcare Research and Quality. Американці старші 85 років мають в 18,4% випадків одне або декілька когнітивних розладів, в порівнянні з немолодими у віці від 75 до 84 років /6%/ і літніми людьми від 65 до 74 років /1,1%/.

Згідно дослідженню, немолоді американці з меншим рівнем освіти частіше мають одну або декілька пізнавальних проблем - 8,6% в порівнянні з 4,9% людей, що здобули середню освіту і 2,7% тих, хто має вищу освіту. Майже 8% немолодих американців з низьким соціально-економічним статусом повідомили про один або декілька розумових проблем в порівнянні з 4% американцями з середнім і високим рівнем доходу.

ami-tass.ru