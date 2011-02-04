Як правильно готувати броколі
Профілактика раку
Про користь броколі дієтологи говорили давно. Проте до недавнього часу вони не уточнювали, як саме треба готувати овоч, щоб він зберігав свої корисні властивості. Співробітники Університету Ілінойса провели дослідження і з`ясували: дійсно, спосіб приготування безпосередньо впливає на ефективність броколі з погляду боротьби з раком. Отже, для профілактики онкологічних захворювань в тиждень необхідно споживати від трьох до п`яти порцій овоча. Весь секрет ховається у ферменті, який бореться із запаленнями. При цьому варіння знищує фермент. Порошкові ж екстракти не працюють, адже в них немає необхідних захисних ферментів.
Дослідники заявляють: головне, не переварювати овоч. Достатньо двох-трьох хвилин термічної обробки.