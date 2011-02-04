Фастфуди обкладуть податком на ожиріння

Фастфуди адміністративного району Олдем британського графства Великий Манчестер можуть обкласти додатковим податком.

Згідно з постановою місцевої влади, заклади громадського харчування, що відкриваються, повинні будуть сплатити одноразовий податок у розмірі тисячі фунтів стерлінгів (1600 доларів).

Усі зібрані таким чином гроші буде витрачено на заходи з боротьби з дитячим ожирінням. Поширеність цього захворювання серед дітей в Олдемі вище, ніж у середньому по Великобританії. Згідно зі статистикою, всього за десять років рівень ожиріння серед дітей у віці 9 років збільшився тут більш ніж утричі.

У муніципалітеті не відкидають, що низка підприємств зможуть уникнути податку в тому випадку, якщо їм вдасться довести свій намір торгувати виключно корисною їжею.

Автори нової ініціативи стверджують, що вже отримали підтримку представників деяких сусідніх муніципалітетів. У випадку, якщо їх пропозиція буде схвалена, а його реалізація визнана вдалою, аналогічні податки можуть ввести в інших регіонах країни.

Як зазначає Mail Online, у 2004 році пропозиція про ведення аналогічного податку на фастфуд розглядалася урядом Великобританії. Тоді цей захід відкинули в зв`язку з негативними наслідками для економіки країни.

medportal.ru