Допомога іншим допомагає позбавитися залежності

Участь в суспільних роботах і допомога іншим людям допомагає позбавитися алкогольної і наркотичної залежності, вважають учені з університету Вестерн Кейс Резерв в США.

Учені узяли за зразок програму «Анонімні алкоголіки», в ході якої терапія залежності здійснюється на принципі спорідненості – загальних проблемах і переживаннях всіх учасників.

Перше дослідження пройшло в 2004 році. З`ясувалося, що 40 відсотків алкоголіків, що допомагали братам і сестрам по нещастю в проекті «Анонімні алкоголіки», змогли успішно розлучитися із залежністю. А ось серед тих, хто в програмах взаємодопомоги не брав участь, вдало «зав`язали» тільки 22 відсотки.

Наступне 15-місячне дослідження, проведене в 2009 році, показало, що 94 відсотки алкоголіків, що працювали в групах взаємодопомоги, робили це із задоволенням і повідомляли про дуже низький рівень депресії.

newsland.ru