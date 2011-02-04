Чорний чай захищає від інсульту

Три чашки чаю в день - вранці, вдень і увечері - допоможуть захистити і зберегти здоров`я, запевняє професор фітохімії в Школі фармакології при Університеті Лондона Симон Гіббонс. Згідно дослідження, люди, які регулярно п`ють чай, рідше мають пухлини мозку або інсульт, а також краще переносять інфекції.

Як пише The Daily Mail, існують чотири основних типу чаю - чорний, зелений, білий і улун. Всі вони містять корисні антиоксиданти. При цьому додавання молока небажане: білки заважають організму дістати доступ до корисних речовин, а ось цукор не має такого ефекту.

15-річне дослідження в Нідерландах показало тісний зв`язок між регулярним споживанням чорного чаю без молока і зниженням ризику інсульту. Дослідники прийшли до висновку, що флавоноїди, знайдені в чорному чаї, сприяли скороченню виробництва "поганого" холестерину, який може привести до звуження артерій, збільшуючи ймовірність інсульту або серцевого нападу.

А дослідження американських фахівців встановило: п`ять порцій чорного чаю в день знижує рівень "поганого" холестерину на 11%. Флавоноїди також покращують роботу кровоносних судин.

podrobnosti.ua