Чим корисні ігри батьків з дітьми?

Приділяючи час дитині, батьки повинні концентруватися на процесі гри, залишаючи решту турбот - про годування і купання - матерям, вважають учені. Психологи виявили, що пари, у яких обов`язки по догляду за дітьми розподіляються таким чином, мають міцніші, ближчі стосунки, а зайве втручання чоловіка зводить зусилля його другої половини нанівець.

Це відкриття стало розчаруванням для людей, які вважають, що матері і батьки повинні в рівній мірі піклуватися про своїх дітей, говорить професор Сара Чоппе-Салліван з Університету штату Огайо. Проте, відзначає вона, даний рецепт не обов`язково підходить всім парам. "Можна, звичайно, мати міцні стосунки, не розділяючи обов`язку", - коментує професор Чоппе-Салліван.

У дослідженні Салліван і її колег взяли участь 112 пар, у яких були чотирилітні діти.

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