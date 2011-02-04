Знайдено психоключ для керування підсвідомістю

Ще в 1970-х роках великий гітарист Джіммі Хендрікс в інтерв`ю журналу «Лайф» висловив тезу, що за допомогою музики можна ефективно впливати на підсвідомість людей. Зокрема, він стверджував, що за допомогою ритмічних звуків можна загіпнотизувати слухачів і «вбити їм в голову все, що завгодно». Зовсім нещодавно цей сміливий вислів одержав наукове підтвердження.

Група учених, що мають пряме відношення до відомого проекту «Інтераура», після декількох років ретельного вивчення дії музики на підсвідомість, прийшла до несподіваних висновків. Зокрема, дослідники вивчали психологічний стан відвідувачів нічних клубів в умовах дії на них ритмічної музики. Як з`ясувалося, багатьом підліткам достатньо семи хвилин, щоб повністю втратити контроль над собою і перетворитися на абсолютно гіпнабельный матеріал. Також учені вивчали дію на людину прямо протилежної музики. Експерименти в супермаркетах показали, що розслаблююча, м`яка музика, що транслюється в торгових залах, спонукає потенційних покупців присвячувати покупкам більше часу. Завдяки цьому виручка магазинів, за інших рівних умов, помітно зростає.

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