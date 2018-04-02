6 чоловічих страхів: З якими монстрами бореться сильна половина людства

Чоловікові боятися соромно! Це з дитинства вбивають йому в голову буквально скрізь: удома, в школі, у дворі. Результати такого виховання не можуть не позначитися: наслухавшись в дитинстві, що плакати, боятися темряви, собак і хуліганів — найтяжчі з гріхів, — чоловіки зростають невротиками з такими вишуканими фобіями, що навіть Альфред наш Хічкок позаздрив би.

Парадокс в тому, що чоловічі страхи (якщо не брати екзотичні — на зразок боязні баклажанів або включеного пилососу) — рушійна сила їх розвитку і становлення. Якби фобій не було, то абсолютна більшість сильної половини людства вранці не піднімалася б з ліжка. Отже, боротися з нормальними чоловічими страхами не тільки безглуздо, але і шкідливо. А ось контролювати, усвідомлювати і спостерігати «внутрішніх монстрів» — ще нікому не заважало.

Отже, шість найпоширеніших і найживучіших чоловічих страхів.

1.Страх неспроможності Не вірте тому чоловікові, який скаже, що він не боїться НЕ МОГТИ. Певною мірою кожен чоловік може сказати: «Він стоїть — отже, я існую». Тому будь-яка знущальна витівка найціннішого органу сприймається самцем як зрадницький і хворобливий удар по самооцінці. Особливо в умовах інформаційної атаки, коли «жовті» ЗМІ тільки і оповідають, який важливий для чоловіка жіночий оргазм. Мовляв, не було у милої фінальних конвульсій, краще піди, мужик, і «убийся об стінку». Тому що жити тобі більше немає чого. Проте саме побоювання ганьбитися в ліжку примушує багатьох чоловіків кидати палити і ставати на лижі. А це дуже непогана побічна дія для застарілої фобії.

Якщо страх фізичної неспроможності властивий абсолютно всім особинам чоловічої статі, то страх матеріальної безпорадності найсильніше долає як раз-таки зрілих і спроможних чоловіків, а ніяк не синків матусь. Чоловік — продовжувач роду. І в ідеалі у нього повинно бути не тільки те, чим цей рід продовжити, але і те,чим його нагодувати. Інакше заради чого все це, власне кажучи, затівалося?..

2.Страх відмови

І як зрозуміти цих жінок зі всіма їх усмішками, кривляннями і натяками? Жоден чоловік точно не може бути упевнений, що правильно зрозумів пані, навіть якщо вона роздяглася, лягла на ліжко і заклично відкинула ковдру. Саме ця невпевненість народжує неврастенію, псує демографію в країні. Боязнь поранити самолюбство — одна з ключових, а тому перемогти цей страх особливо важко.

Кращий засіб: 50 грамів якісного спиртного під час відповідального побачення. Тут всі слова ключові — тому що, якщо ви вип`єте БІЛЬШЕ 50 грамів якої-небудь самопалиці, і не НА побаченні, а ДО нього, вам відмовлять всі, окрім товариша міліціонера, який радісно вивантажить ваше тіло у витверезнику. Плюс до цього — займайтеся аутотренінгом. Відмовила ця — значить, не відмовить наступна...

3.Страх поразки Рідний брат попереднього. Світ чоловіків — це світ жорсткої, безкомпромісної конкуренції. Причому абсолютно не важливо, що саме ви програли — партію в доміно або вибори в Європарламент, — самолюбність страждатиме однаково сильно. Страх опинитися в аутсайдерах штовхає чоловіків на найбезглуздіші вчинки, які частіше ведуть в руки травматологів, ніж на п`єдестал слави. Звичка мірятися всім і зі всіма — одна з найстійкіших чоловічих звичок. І старий Фрейд з його байками про чоловічу гігантоманію не завжди виявляється правий. Наприклад, у спорі «а у кого тут найкрутіший мобільний» перемогу бере, швидше за все, найтонший і витонченіший телефон. А ті, що програли, побіжать піднімати самооцінку в найближчий салон стільникового зв`язку.

4.Страх видатися смішним

Насправді чоловіки дуже люблять смішні ситуації. З однією єдиною умовою: якщо вони в цих ситуаціях не виступають в ролі клоуна. Багато хто з них навіть може сміятися над собою. Але якщо бажання посміятися над ним виникає ще у когось — пиши пропало. Дуже небагато з них здатні зберегти обличчя, виявивши себе в публічному місці з ширінькою, що розстебнулася, або прищем на вольовому підборідді. Чоловіки ставлять між смішним і слабким жорсткий і однозначний знак рівності.

5.Страх залежності

Закохана жінка готова розчинитися в коханому, як цукор в кип`ятку. Закоханий чоловік готовий всіма частинами тіла утискуватися в «панцир», як краб на гарячому піску. А все тому, що жінці слабкою бути можна і потрібно. А чоловікові не личить у жодному випадку! На те він чоловік. Боязнь втратити контроль над собою і над ситуацією якраз і формує переконаних холостяків. Особливо, якщо чоловікові часто попадалися захоплені пані, упевнені, що «тепер у нас все загальне, включаючи бритву і шкарпетки». Коли чоловік позбавляється своєї території, то він стає схожим на звіра, загнаного в кут. А цього він допустити ніяк не може.

6.Страх самоти Чоловіки бояться самоти набагато сильніше за жінок. Просто менше сурмлять про це на всіх рогах і у форумах. Саме цей страх зазвичай посилюється з роками, перемагає попередній і гонить нещасного у бік ЗАГСу, пологового будинку або меблевого магазину.

Середньостатистичний чоловік боїться залишитися один не тому, що сподівається перед смертю одержати останній кухоль пива з рук ридаючих внуків, а тому що, за сучасними канонами, шлюб є одним з пунктів соціальної спроможності. А людина (особливо чоловік) як тварина стадна — неспроможною бути не може. Просто не має права (див. пункт 1).

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