Енергозбережна лампа провокує рак грудей і простати

Енергозбережні лампи викликають розвиток раку грудей, якщо світло вмикається пізно вночі, заявляє професор Абрам Хаїм з Хайфського університету в Ізраїлі. На його думку, голубувате світло ламп, покликане імітувати денне світло, порушує вироблення мелатоніну більшою мірою, ніж звичайні лампочки, випромінюючі жовтувате світло, пише The Telegraph. Вважається, мелатонін захищає від раку грудей і простати. Він виробляється шишковидною залозою цілодобово. Більше всього гормону продукується вночі, а світло пригнічує його вироблення. Причому, подібний ефект зберігається, навіть якщо людина закрила очі і джерела світла не бачить.

Власне, про зв`язок раку грудей і нічного освітлення учені говорять вже давно. Прецедентом послужило дослідження, в якому експерти показали невтішну статистику розвитку раку грудей у жінок, що працювали в нічну зміну. Робота професора Хаїма, у свою чергу, також доводить цей взаємозв`язок.

Отже, рак грудей зустрічався на 22% частіше у жінок, які спали з включеним світлом, в порівнянні з тими, що спали в повній темряві.

newsland.ru