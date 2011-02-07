Обсяг мозку й черепа людини зменшується - вчені

Обсяг головного мозку людини і розмір його черепа зменшуються в процесі еволюції Homo sapience. Цей факт встановила група вчених з Національного центру наукових досліджень Франції, повідомила британська радіостанція Бі-бі-сі.

Вперше у світовій науці фахівці провели за допомогою новітньої комп`ютерної технології вимірювання об`єму мозку сучасної людини та її прямих предків. Як виявилося, розміри головного мозку Homo sapience зменшуються в процесі його еволюції.

Сучасна людина має об`єм мозку в 1350 кубічних сантиметрів. Це менше, ніж мозок людини, що жила ще 20 тис років тому.

"За збереженими черепами ми змогли відновити форму і розміри головного мозку 14-ти людей, які жили на Землі 90-20 тис років тому, - заявив керівник робіт Антуан Бальзам. - У результаті нам вдалося встановити, що з тих пір головний мозок людини втратив до 5 відс свого обсягу. Одночасно зменшився в розмірах і череп людини", - зауважив Бальзам.

Поки вчені не можуть пояснити процес прогресивного зменшення об`єму головного мозку Homo sapience.

ami-tass.ru