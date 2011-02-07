Як знизити тиск аромаоліями

10:08, 07 лютого 2011
Зарубіжні новини
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Нетрадиційна медицина

Ароматерапія може чинити глибоку дію на кров`яний тиск. Але для ефективного лікування обов`язково слід дотримуватися дієти і вести здоровий спосіб життя. Додавши до дієти і правильного способу життя потрібні ефірні олії, можна досягти глибокого розслаблення і зняття стресу.

Ванни

Щоденні ванни з додаванням ефірних олій дуже цілющі. Особливо корисні наступні ефірні олії: ромашкова, шавлії мускатної, ладанова, геранієва, часникова, ялівцева, лавандова, майоранова, неролі, рожева і іланг-ілангу.

Якщо потрібна очищаюча дія і виведення токсинів, наприклад, коли відбувається зміна дієти, використовуйте дві краплі олії кропу, дві краплі олії ялівцю і дві краплі лимонної.

Ароматичний масаж

Якщо застосовувати ароматичний масаж раз в тиждень, то це надасть неоціненну дію на зниження кров`яного тиску. Провівши масаж, ви досягнете чудових результатів, і кров`яний тиск може не підвищуватися протягом декількох днів після процедури. Масаж повинен бути плавним, заспокійливим, завжди у напрямку до серця. Пропонуються наступні рецепти:

·  1 крапля олії шавлії мускатної

·  1 крапля олії ладану

·  1 крапля олії лаванди

або

·  1 крапля олії майорану

·  1 крапля олії неролі

·  1 крапля олії іланг-ілангу

·  Кожну суміш розвести в 10 мл звичайної олії.

Протипоказання

Олії кропу слід уникати при вагітності, а для епілептиків застосовувати знижені дози. Олії майорану також слід уникати при вагітності, хоча негативна реакція малоймовірна. Уникайте сильних сонячних променів після застосування олії лимона.

aromatherapy.org.ua

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