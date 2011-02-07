Що робити, якщо нігті шаруються

Щоб не допустити шарування нігтів, потрібно дотримуватися ще до хвороби якихось правил. Якщо нігті вже шаруються, ці правила особливо треба шанувати. Перше, це використовувати лаки для нігтів із вмістом кальцію. Адже саме в цьому проблема, в його нестачі. А коли знімаєте старий лак, використовуємо спеціалізовані препарати, які не містять ацетону.

Допоможе і такий рецепт. Змішуємо 10 мл олії жожоба і стільки ж олії з пшеничних зерен. Туди додаємо по дві краплі ладану, чайного дерева, троянди і олії лимона. Все це перемішуємо і наливаємо у ванночку. Туди опускаємо на 5 хвилин пальці рук і насолоджуємося загоєнням. Повинно допомогти обов`язково.

Дуже добре допомагає, коли шаруються нігті, олія з оливок. Вона вельми корисна і загоює розшарування, ним можна протирати нігті перед сном. Ще допомагає лимонний сік, його видавлюємо в теплу воду і замочуємо туди руки. Теж дуже ефективний засіб, навіть для профілактики.

А зараз ще кілька невеликих порад. Якщо шаруються нігті на руках, не рекомендується користуватися металевими пилками для нігтів. Є спеціальні пилки з тефлоновим покриттям і, вони дбайливо доглядають нігті. І при самому підпилюванні ваші рухи обов`язково повинні бути в один бік. Це хоч і не позбавить від проблеми, але зіпсувати манікюр не зможе.

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