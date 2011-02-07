Будьте добрими - будете здоровими!

Лікарі постійно попереджають, що в розвитку багатьох хвороб не останню роль грає стрес. Він стає причиною виразкових хвороб, бронхіальної астми, різних розладів імунітету. Американські фахівці звертають особливу увагу на те, що постійний стрес в комплексі з агресивною поведінкою може привести до підвищення рівня холестирина і тиску, а, отже, і до серцевих захворювань.

В ході дослідження, лікарі проаналізували загальний стан трьохсот здорових людей у віці 50-70 років, звертаючи особливу увагу на кількість білків. Зрештою вони встановили, що негативні емоції мають прямий ефект на здоров`ї. У тих учасників, в поведінці яких спостерігалося неконтрольоване роздратування і агресія, в крові виявилося більше таких білків. Отже, ворожість дає поштовх запальним процесам, запускаючи вироблення шкідливих білків, коли людина знаходиться в стані постійного стресу або в стані депресії.

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