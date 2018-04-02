Кому не можна дивитися 3D, або "Правила безпеки" для любителів стереофільмів

Фільми у форматі 3D збирають повні зали. Експерти-оптимісти запевняють, що вже у найбличому майбутньому тривимірним стане усе кіно. А песимісти попереджають: перегляд стереофільмів - це хоч і незначний, але ж у бюдь-якому разі шок для очей і мозку.

Хто з них більше правий, покаже час. Але якщо у людини є певні проблеми зі здоров`ям, цілком імовірні щонайменше неприємні відчуття. Ось правила «техніки безпеки» для кожного, хто входить до стереозалу.

Під забороною люди із вегетосудинною дистонією

Не ходи на 3D-фільми, якщо тебе турбує вегетосудинна дистонія або, якщо маєш проблеми з вестибулярним апаратом. І краще не води на такі сеанси своїх дітей-дошкільнят.

Якщо була в дитинстві косоокість...

Слід бути обережним також, якщо у тебе порушено бінокулярний зір (це коли мозок не може одночасно обробляти картинки, які бачать праве і ліве око). Зазвичай, це проблема тих, у кого в дитинстві була косоокість.

До речі, британські вчені довели, що таких людей не так вже й мало - близько 12%. Причому в повсякденному житті ти можеш і не помічати цього недоліку - мозок підлаштовується і намагається його компенсувати.

Діоптрії і лінзи

При вираженій короткозорості або далекозорості (менше -3 або більше +3) буває складно користуватися стереоокулярами замість або разом із звичайними діоптричними. Це призводить до перенапруження очних м`язів і дискомфорту. Тому, якщо без 3D життя для тебе неможливе, краще йти в кіно не в окулярах, а в контактних лінзах.

Шукай свої окуляри

Обов`язково зверни увагу на якість кіношних окулярів. Вони мають бути цілими, адже через будь-яку тріщину зображення спотворюється, викликаючи перенапруження очей. Дискомфорт можуть викликати і окуляри не за розміром. Добре, якщо кінотеатр видає окуляри трьох видів: дитячі, жіночі та чоловічі. Але найчастіше глядачам пропонують одну усереднену модель.

В ідеалі добре б мати власні окуляри від якісного виробника. Зараз цей ринок починає розвиватися. Випускають навіть спеціальні моделі для "очкариків", які можна легко надягти поверх окулярів з діоптріями.

Стеж за розміром

Бажано, щоб фільм у форматі 3D був не дуже довгим. У 1960-х роках, коли стереофільми тільки з`явилися, навіть був встановлений норматив - не більше 1,5 годин. Звичайно, сучасне цифрове зображення досконаліше, але у нього з`явилися і нові недоліки: наприклад, ефект мелькання картинки.

Той же 3-годинний «Аватар», на думку експертів, менше б травмував очі, якби показувався з перервою.

Місце і час

У будь-якому випадку вибирай місця в середині залу. Пам`ятай, що стереозображення гірше сприймається з бічних місць і розташованих близько до екрану.

І найголовніше правило: дослухайся до власного організму. Якщо після 15 хвилин перегляду ти відчув якийсь дискомфорт, краще піти геть. Хоч би що хто казав, а 3D - все ж не для всіх.

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