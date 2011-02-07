На півночі Москви зловили "маньяка з молотком"

Близько 22.00 в неділю в московському лісопарку «Лосиний острів» добровольці з громадської групи, створеної для пошуку «маньяка з молотком», виявили в старому будиночку лісника людину, одяг і прикмети якого збігаються з орієнтовкою і фотороботом злочинця.

Про це Газеті.ру повідомив представник групи.

Починаючи з 1 лютого 2011 року район патрулюється пішими й автомобільними групами добровольців. Тут з 21 по 28 січня було здійснено п`ять розбійних нападів на жінок. Злочинець, озброєний молотком, бив ззаду своїх жертв по голові і грабував їх. Одна з жінок в результаті нападу померла.

На території лісопарку одна з мобільних груп вирішила оглянути покинуту будівлю на околиці лісу – колишній будиночок лісничого. В одній з кімнат вони виявили підозрілу людину, одяг і зовнішність якого співпадали з прикметами злочинця.

Зараз затриманий у відділенні міліції і перевіряється на причетність до скоєння злочинів у «справі молотка». Незважаючись на це, всі мобільні і піші групи продовжують патрулювати територію.