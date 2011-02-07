Від шпинату ростуть м'язи

Існує думка, що деякі продукти харчування можуть додавати людині сили. Після їх вживання збільшується м`язовий тонус. Виявляється, це не міф.

Шпинат володіє властивістю підсилити м`язову силу, довели експерти з Каролінського інституту в Швеції.

У цьому овочі міститься не тільки велика кількість заліза, але і неорганічні нітрати. Експерименти показали, що саме вони здатні додати тонусу м`язам. Так, після тарілки шпинату у організмі скорочується потреба в кисні за рахунок посилення ефективності мітохондрій - органел, що живлять клітини тіла енергією.

А регулярне вживання шпинату дає помітніший ефект, пише The Independent.

newsland.ru