Вчені назвали ще одну причину безпліддя

Якщо жінка безплідна, можливо, в цьому винні антиоксиданти, заявляє професор Нава Декель з Відділення біологічного регулювання. За її словами, зараз антиоксиданти прагнуть додавати у все: у їжу, напої і навіть у крем для обличчя. Але насправді ми повністю не знаємо, як вони діють в нашому організмі, зазначає The Times of India.

У число найбільш поширених антиоксидантів входять вітаміни C і E. Вони працюють, вбиваючи молекули реактивного кисню, що природним чином утворюються в тілі. При стресі дані молекули виробляються в надмірно великих кількостях, що ушкоджує клітини. Теоретично, нейтралізуючи кисень, антиоксиданти поліпшують стан здоров`я і гальмують процес старіння.

Ще зовсім недавно експерти з Cochrane Library заявляли про те, що антиоксиданти збільшують шанси зачати дитину. Між тим, професор Декель разом з колегами провела дослідження і довела протилежне. Вчені додавали антиоксиданти у яєчники лабораторних мишей і зафіксували значне зниження овуляції. Тобто яєчники виробляли занадто мало яйцеклітин. А ось вплив реактивного кисню, навпаки, мав протилежний ефект.

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