Світ протестує проти гомеопатії

Колективна акція супротивників гомеопатичних засобів пройшла в 16 країнах Європи, а також в США, Канаді, Мексиці, Аргентині, Бразилії, Австралії, Новій Зеландії, Ізраїлі і ПАР, повідомляє фламандське товариство по вивченню псевдонаукових і паранормальних явищ (SKEPP).

Учасники акції на знак протесту проти продукції гомеопатії зробили "колективне самогубство", споживши велику кількість гомеопатичних засобів, і, тим самим, продемонструвавши, що гомеопатичні препарати взагалі неефективні.

У Брюсселі акція організована біля стін Європарламенту, який, на думку організаторів, несе відповідальність за дозвіл продажу в аптеках продукції гомеопатії нарівні з медикаментами.

Як стверджують в SKEPP, на відміну від ліків, гомеопатичні засоби не проходять тести на визначення їх дії на людський організм перед дозволом до продажу, повідомляє РІА "Новини".

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