Справжні чоловіки повинні їсти м'ясо

Дослідники встановили, що якщо чоловік харчується м`ясом, то в очах своєї обраниці він виглядає справжнім мачо. А ось на вегетаріанців пані дивляться підозріло - вони здаються їм слабкими.

Дослідники з Університету Британської Колумбії вирішили надати сотням молодих чоловіків і жінок опису вигаданих людей протилежної статі, які відрізнялися між собою тільки в дієтичних пристрастях. Учасників опитуванн попросили оцінити цих людей за привабливістю обличчя. Вегетаріанці виявилися добродійними і правильними, що, звичайно, досить непогано.

Але зате коли мова зайшла про оцінку маскулінності, що є в жіночій свідомості синонімом сексуальної привабливості чоловіків, то тут на перший план беззастережно вийшли хлопці, що вживають м`ясо. При цьому вегетаріанців визнавали недостатньо мужніми навіть ті жінки, які самі не вживали м`яса.

newsland.ru