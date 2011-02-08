Найбільш юний у Великобританії батько стане дідусем

І жити поспішає, і відчувати поспішає. Титул такого "поспішайка" знов підтвердив британець, який раніше став в свої 14 років наймолодшим на Туманному Альбіоні батьком, а зараз готується прийняти титул ще і найбільш юного у себе на батьківщині діда.

Його дочка в свої молоді роки, в ті ж 14 років, скоро стане мамою. І британець, якому нині 29 років, тоді перетвориться на дідуся - наймолодшого в країні. Інтригу ситуації додає те, що не дивлячись на популярність "рекордсмена", ніхто до цих пір не знає ні його імені, ні місцепроживання. Він спеціально зберігає інкогніто, не бажаючи своєю популярністю заподіяти "життєві незручності" вступаючої в раннє материнство дочки. Але відмовити в інтерв`ю газеті "Дейлі мейл" наймолодший в недалекому майбутньому дід у Великобританії все ж таки не зміг.

"Так, історія повторюється. Мені подобається перспектива стати наймолодшим британським дідусем, але в той же самий час турбує думка про те, що моя дочка зараз виношує дитину. Їй доведеться піти по моїх стопах, а я по собі знаю, як важко в підлітковому віці виявитися батьком. Ну, нічого, осилимо. Ми раді швидкому збільшенню в сімействі, і всім, чим можемо, допоможемо молодій мамі", - повідомив журналістів унікальний британець.

ami-tass.ru