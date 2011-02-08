Лікування судом народними засобами

Раптова судорожна напруга м`язів (тонічна судома) може продовжуватися якийсь час (зазвичай хвилину) і часто супроводжується різким болем. Така судома частіше виникає в литковому м`язі після тривалої ходьби, а також під час плавання у цілком здорової людини.

Зазвичай судоми – симптом захворювання, тому необхідно звернутися до лікаря для встановлення їх причини і лікування.

Лікування народними засобами:

* Адоніс весняний. Узяти 1-2 ч. ложки сухої подрібненої трави адонісу весняного на 1 скл. кип`ятку. Приймати дорослим по 1 ст. ложці 3 рази на день. Для дітей дворічного віку – по 5-6 крапель; шестирічного – по 15 крапель; дванадцятирічного – по 2 ч. ложки 5-6 разів на день.

* Гірчична олія. При зведенні судомою м`язів рук і ніг натирати хворі місця гірчичною олією.

* Мед. Приймати по 2 ч. ложки меду за кожним прийомом їжі. Зазвичай курс лікування триває протягом тижня.

* Ромашкова олія. Як зовнішній засіб застосовувати ромашкову олію.

* Сургуч. При судомі в руці треба узяти в цю руку паличку сургучу. Можна узяти шматок заліза (але не сталі або чавуну).

* Укол шпилькою. Позбавитися судоми можна, якщо зведений м`яз вколоти шпилькою або чим-небудь гострим.

* Часник (настоянка). Заповнити пляшку на 1/3 дрібно нарізаним часником; залити 60%-вим спиртом або горілкою. Настоювати протягом 64 днів в темному місці, щодня збовтувати. Приймати по 5 крапель 3 рази на день перед їжею в 1 ч. ложці холодної води.

* Яєчний білок з шафраном. 3 яєчні білки змішати з невеликою кількістю шафрану. Намазати ці ліки на зразок мазі на рушник і прив`язати до лоба.

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