Депіляція цукром - без болю і алергії

10:05, 09 лютого 2011
Зарубіжні новини
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На 100% натурально

Переваги:

•На відміну від спеціальних кремів, воску і т.д., які  в своєму складі містять хімічні компоненти, які можуть викликати алергію шкіри, шугаринг (цукрова депіляція) на 100% натуральна і підійде навіть тим жінкам, у яких дуже чутлива шкіра. До складу сиропу для шугарингу входить тільки вода і цукор.

•Шугаринг простий і дешевий спосіб депіляції, по кишені навіть жінкам з невеликим рівнем доходу.

•Ви не травмуєте свою шкіру. Цукровий сироп обволікає волоски, навіть якщо довжина волосків 1-2 мм, і видаляє тільки волоски без пошкодження шкіри тіла.

•При депіляції особливо епіляторами, багато жінок стикаються з проблемою врослого волосся. Після шугарингу волосся відростає через 10-20 днів без запалень і врослого волосся.

Рецепт:

Рецепт шугарингу дуже простий. Для приготування рецепту вам потрібно: 10 ст. л. цукрового піску, 1 ст. л. води і сік половини лимона.

Перемішайте цукор, воду і  сік лимона в емальованій каструльці і поставте на маленький вогонь. Необхідно постійно і безперервно помішувати сироп для шугаринга. Дуже важливо при приготуванні шугаринга не міняти рецепт і не збільшувати або зменшувати вогонь. Вся суміш шугаринга повинна готуватися при одній температурі!

Після того, як суміш закипить, вона стане прозорою, потім суміш для шугаринга повинна прийняти золотисто-коричневий колір. Кип`ятити нашу цукрову суміш необхідно приблизно 10 хв., потім необхідно зняти і охолодити. Щоб перевірити чи готова наша суміш для шугаринга, чи правильно ви все зробили, необхідно узяти на пальчик трішки сиропу і скачати його в кульку. Якщо наша суміш для шугаринга скачується і при цьому не розтікається, все вірно.

Шугарінг удома просто здійснити. Суміш, яку ми по рецепту вже приготували в теплому вигляді наноситься на тіло проти росту волосся, потім різким рухом зриваємо за його ростом. Саме так необхідно проводити цукрову депіляцію методом шугарингу.

medfox.ru

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