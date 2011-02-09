IQ росіян падає

Напередодні Дня науки, що відзначається в Росії 8 лютого, соціологи ВЦДГД провели спеціальне опитування й виявили найцікавіші наукові помилки росіян. Так, з`ясувалося, що третина росіян серйозно вважають, що Сонце обертається навколо Землі - 32%, причому за останні чотири роки таких респондентів стало навіть більше на 4%.

Про це повідомляють «Вести.ру».

Трохи менша частка росіян стверджує, що перші люди жили в ту саму епоху, що й динозаври - 29%. Близько чверті громадян РФ помилково вважають, що лазер працює, фокусуючи звукові хвилі - 26%.

Серед інших наукових помилок росіян - віра в те, що стать дитини визначають гени матері (20%) і що повний оберт Земля здійснює навколо Сонця за один місяць (14%). Кожен шостий росіянин заперечує, що електрони менші атомів (18%) і не вірить у те, що нинішні люди розвинулися з ранніх видів людини (17%).

Найпоширенішими науковими помилками серед жителів Росії є віра в те, що радіоактивність - виключно справа людських рук - 55%, і що антибіотики вбивають віруси так само, як і бактерії - 46%.

Опитування також показало, що наукові помилки більш властиві жінкам, ніж чоловікам.