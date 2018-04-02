Як зняти стрес на робочому місці за 10 секунд

Стрес, який щодня переживає людина на роботі, учені і медики називають «чумою XXI століття». Найбільш часті його прояви — нервозність, тривожність, підвищення кров`яного тиску, гнів, дратівливість, втома, пригніченість і депресія. Але все це можна попередити, якщо наперед про себе поклопотатися. Дійти до точки Якщо ви відчуваєте втому і роздратування, а кількість негативних емоцій накопичується з подвоєною силою, медики рекомендують знімати стрес прямо на робочому місці — на це вам буде потрібно зовсім небагато часу.

Кращий засіб — дати собі невеликий відпочинок і підкріпитися. Наприклад, можна погризти горішки. Вони багаті поживними речовинами, що беруть участь у виробленні серотоніна, вітамінами В і Е, антиоксидантами, які допоможуть вам подолати стрес.

Ефективно знімає напругу масаж мочок вух, в яких сконцентрована величезна кількість акупунктурних точок. Китайці ще тисячі років назад знали, що вухо — одна з найважливіших акупунктурных систем в нашому тілі. Масажуйте обидва вуха одночасно добре розігрітими руками, масаж вух повинен тривати не менш хвилини, а натискати на кожну точку рекомендується близько 5 секунд.

Також швидко зняти стрес допоможе чашка чаю. Чорний чай містить речовини, що допомагають організму ефективно протистояти стресовим ситуаціям.

Помітно понизити стрес дозволяє елементарна організація праці. Не полінуйтеся прибратися в кінці дня на своєму робочому місці. Стіл можна звільнити від зайвих паперів, інструментів, приладів, сміття. Передбачити появу моральної напруги в ході робочого дня допоможе також планування — краще всього напередодні продумати свій наступний день, відзначити важливі справи і відсортувати те, що може почекати.

Крім того, дуже важливо не пропускати обід і перерви. Обідати на робочому місці не рекомендується, краще всього абикуди вийти, змінити обстановку, інакше відпочинок не буде повноцінним.

Фізичні вправи — один з кращих способів справитися із стресом. Не нехтуйте заняттями спортом, прогулянками на свіжому повітрі і елементарною розминкою. Якщо робота не йде, все валиться з рук і здається, що ви ось-ось зірветеся, знайдіть затишне містечко в офісі і зробіть найзвичайнісіньку зарядку. Прості фізичні вправи — помахи руками, ногами, декілька присідань — допоможуть розім`яти тіло і настроїтися на роботу.

Чинник стресу Психологи рекомендують наперед про себе піклуватися і створювати такі умови, в яких вам комфортно працювати. Зокрема, слід звернути увагу на фізичні і гігієнічні умови роботи, на температуру навколишнього повітря, рівень освітленості, якість повітря. Якщо ви виконуєте рутинну роботу, то краще уникати будь-якого шуму і вібрацій. Для багатьох важливо, щоб їх завантаженість протягом робочого дня відповідала особистому біологічному ритму. Тому якщо ви ефективніше працюєте увечері, то варто відповідно підстроїти робочий графік, а не мучитися вранці від небажання що-небудь робити і з ким-небудь розмовляти.

І не забувайте про перерви в роботі, які допоможуть відвернутися, відновити сили, поспілкуватися з колегами. Дослідження підтверджують той факт, що люди, що працюють в доброзичливій атмосфері, менше мають стресу.

До речі, чинники ризику розрізняються для різних професій. Вважається, що найбільш спокійна робота у бібліотекарів, а найнервовіша — у шахтарів, пілотів авіалайнерів і журналістів. Також велике моральне навантаження мають актори, політики, вчителі і лікарі. Якщо у вас творча робота, пам`ятаєте, що, за статистикою, креативні люди зазвичай переробляються. Протягом робочого дня вони знаходяться під пресингом начальства, а потім ще намагаються працювати удома, пише Росбалт.

Творчі люди часто не справляються зі всіма своїми обов`язками в робочий час і вимушені відповідати на дзвінки і електронні листи у позаробочий час. Крім того, люди творчих професій частіше схильні думати про роботу до і після робочого дня.

Пам`ятайте, що робота, яка б важлива вона не була, не повинна замінювати сім`ю, спілкування з друзями і відпочинок.

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