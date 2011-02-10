Від відмови переводити годинник - тільки користь

Відміна переходу на зимовий час в РФ - правильне рішення, яке особливо позитивно позначиться на стані здоров`я людей. Таку думку висловив в розмові з кор.ТАСС головний терапевт-пульмонолог МОЗ РФ, директор НДІ пульмонології, академік Олександр Чучалін.

"Є поняття "Біологічний годинник", - роз`яснив він. - І для людини краще, щоб вона адаптувалася до навколишнього середовища, не міняючи тимчасового поясу". "Це правильне рішення для людей, які особливо чутливі до порушення структури сну". Експерт нагадав, що в суспільстві ця тема широко обговорювалася.

"Думаю, що президент РФ зробив таку заяву, орієнтуючись на численні експертні оцінки фахівців-біологів, лікарів різних спеціальностей, промисловців і інших", - сказав Чучалін. Академік закликав росіян підтримати президента "в такому піонерському рішенні".

Напередодні президент РФ Дмитро Медведєв оголосив про те, що з осені 2011 року Росія більше не переходитиме на зимовий час. Останні 30 років росіяни восени переводили стрілки на 1 годину назад.

ami-tass.ru