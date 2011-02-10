Яйце і вершкове масло вилікують гайморит

* Масло вершкове. Узяти шматочок свіжого вершкового масла (розміром з кукурудзяне зернятко) і засунути в ніздрю. Слід чергувати: у перший вечір в одну ніздрю, в другій – в іншу і так далі.

* Прогрівання. Потрібно зігрівати голову, прикладаючи до неї припарки, наприклад з сіллю і просом, а іноді просто припарки з гарячою водою. У кінці необхідно втирати гарячі олії, наприклад олії кропу, ромашки, майорану, рути, лавра.

* Можна також вкладати хворому у вухо шерстяну ганчірочку, змочену в гарячій олії. В роті рекомендується тримати насіння айви.

* Настої для прийому всередину. Одночасно з цими процедурами приймати всередину настої деревію і звіробою, приготовані з розрахунку 20 г сировини на скл. води. Пити по 3/4 скл. гарячого настою 2-3 рази протягом тижня.

* Яйце. Допомагають зварені круто яйця, які прикладаються до хворих місць по обидві сторони носа до повного їх охолодження.

* Цикламен. Страждаючому гайморитом потрібно закрапувати в ніс краплі цикламена.

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