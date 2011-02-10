Кому шкідливе насіння

Насіння соняшника - один з продуктів, який насичує наш організм цинком. Останній, у свою чергу, відповідає за роботу нервової системи і імунітет.

Дієтологи рекомендують вживати насіння увечері, як повноцінний білковий продукт, який благотворно впливає на ріст волосся, виводить з організму свинець, допомагає при захворюваннях нирок і сечового міхура.

Разом з тим, людям, які страждають надмірною вагою, насіння може тільки нашкодити - воно дуже калорійне.

Також лікарі не радять купувати очищене насіння. Без лушпиння жири окислюються і втрачають всі корисні властивості.

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