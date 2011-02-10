Здорової людини має бути мало

До такого висновку дійшли вчені, оцінивши імунітет ненажер і тих, хто сидить на дієті і займається спортом. Калорії, які не витрачаються через малорухливий спосіб життя, навряд чи можна назвати корисною "заначкою на чорний день". Огрядні люди значно частіше страждають на інфекційні та серцево-судинні захворювання, діабет, астму, деякі види раку і порушення роботи печінки. Кілька груп дослідників незалежно один від одного припустили, що ожиріння б`є по імунітету. Втім, вчені неодноразово доводили, що менше хворіють і довше живуть ті, хто мало їсть і веде активний спосіб життя.

Дослідники з Бостонського університету (Boston University) під керівництвом Цінде Чжоу (Qingde Zhou) провели експерименти, які підтверджують емпіричні висновки на молекулярному рівні. Раніше Цінде Чжоу і колеги з`ясували, що інфекційні захворювання порожнини рота (пародонтит і гінгівіт) наносять більшої шкоди вгодованим лабораторним тваринам.

Дослідники припустили, що, найімовірніше, імунна система товстих піддослідних просто не здатна адекватно відреагувати на появу збудника - Porphyromonas gingivalis. Це припущення узгоджується із спостереженням, що рівень протеїну TNF і вільних жирних кислот, які спільними зусиллями послаблюють вроджений імунітет, значно вище норми у тварин із зайвою вагою.

У цьому дослідженні учені намагалися зрозуміти, чи дійсно у зажирілих тварин слабшає імунітет. І чи можна повернути здоров`я (укріпити імунітет) не медикаментозним шляхом, а за допомогою фізичних вправ і дієти.

В експерименті вчені досліджували чотири групи тварин. Миші з першої росли в умовах постійної калорійного стриманості. У другій групі тварини, навпаки, харчувалися продуктами з високим вмістом жиру. Миші з третьої групи виконували фізичні навантаження і харчувалися з однієї годівниці з тваринами з другої групи. Тварини з четвертої групи спочатку теж харчувалися жирними продуктами, але потім вчені посадили їх на дієту і навантажили щоденними фізичними вправами.

Дослідження підтвердили, що незалежно від харчування фізичні вправи спалюють жир. У гризунів, яких ще й обмежували в їжі, не тільки зникав жир, але і відновлювалося здорове співвідношення хімічних сполук, які забезпечують роботу імунітету - цитокінів.

Потім учені оцінили реакцію імунної системи на системне вторгнення Porphyromonas gingivalis - заразили мишей. Виявилося, що імунна відповідь (співвідношення цитокінів) відповідав здоровій нормі тільки у тварин, які "сиділи на дієті" і одночасно піддавалися помірним фізичним навантаженням.

"Думаємо, що боротися зі світовою епідемією ожиріння можна лише в тому випадку, якщо люди будуть розуміти, що зайва вага неабияк псує не тільки зовнішній вигляд, але і здоров`я", - підсумовують автори дослідження.

epidemiolog.ru