Головна небезпека для європейських жінок

Рівень жіночої смертності від раку легенів у Великобританії найвищий в Європі. Однак Сполучене королівство є єдиною країною, де смертність стабільна або знижується. У всіх інших країнах вона як і раніше росте, повідомляють європейські вчені.

За їхніми даними, у Великобританії жіноча смертність від раку легенів більш ніж у три рази перевищує цей показник в Іспанії і майже вдвічі - у Франції. Усього, за оцінками співробітників Університету Мілана в Італії і Університету Лозанни у Швейцарії, в 2011 році від раку в Європі помруть 1,3 мільйона чоловік. Це трохи більше, ніж у 2007 році, пише The Independent.

При цьому зростання смертності жінок від раку легенів відстає від чоловічого. Це пов`язано з тим, що жінки починають курити пізніше. Тридцять років тому відсоток курців серед чоловіків становив 66%, а жінок - 20%. За останні 30 років кількість чоловіків, що палять сильно зменшилася, в той час як серед жінок вона збільшилася до 24%.

Як заявляють учені, період від початку куріння до розвитку раку зазвичай становить від 30 до 40 років. Тому в останнє десятиліття статистика смертності від раку легенів між обома статями почала вирівнюватися. Поки що кількість випадків захворюваності на рак легень серед чоловіків знизилася, жінки почали стикатися з цим захворюванням майже так само часто, як чоловіки. А найбільше число курців складають дівчата і молоді жінки у віці від 15 до 25 років.

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