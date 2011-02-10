Чай для дитини: користь чи шкода?
Коли починати вводити до раціону
Напевно, практично всі батьки не раз бачили на прилавках супермаркетів особливі чаї, призначені для найменших. Як же серед всього розмаїття вибрати той чай, який найкраще підійде для дитини?
Як і до будь-якого іншого продукту, виготовленому на виробництві для дитячого харчування, до чаю пред`являються ті ж вимоги. Зокрема, чай повинен бути приготований тільки на основі натуральних ягід і трав, виключаючи різні синтетичні добавки. Як правило, натуральні фрукти і ягоди і визначають смак самого чаю. Нерідко чай можуть додатково збагатити вітаміном С, що не заборонено. Такого роду чай дуже корисний для крихіток, оскільки допомагає підтримувати імунітет. Якщо говорити про трави, то в основному, зустрічаються у складах фенхель, ромашка, аніс, меліса і м`ята. Іноді виробники додають в чай для малюків невелику кількість чорного чаю. Так як чорний чай містить кофеїн, а він, як ви знаєте не повинен бути присутнім в дитячому харчуванні, то чай спеціально обробляють, щоб "витягти" з нього кофеїн.
Дитячий чай корисний для діток, але рано вводити його в раціон не варто. Справа в тому, що останнім часом зростає кількість малюків вже з народження схильних до алергій. Почекати з чаєм необхідно ще й тому що, деколи, «солодкі вуглеводи» чаю можуть спровокувати розлад шлунково-кишкового тракту.
Купуючи чай для дитини завжди звертайте увагу на зазначення віку на упаковці. Справа в тому, що вік, з якого дозволяється пити той або інший чай, визначається складом чаю. Звичайно, перед тим, як вводити чай в раціон крихіток, слід проконсультуватися з лікарем.
Після народження крихітки до трьох місяців можна давати тільки чаї на основі фенхеля або ромашки. Це обумовлено тим, що дані речовини чаю найрідше викликають алергічні реакції, та до того ж такі чаї дуже корисні.
Не варто поспішати вводити в раціон чай, коли дитя на грудному вигодовуванні. Якщо ж лікар вирішить, що дитині необхідний чай (наприклад, його мучать кишкові кольки або спостерігаються інші проблеми), то таким діткам чай необхідно давати з ложечки.
Дитячі чаї надзвичайно корисні для маленьких членів сім`ї, але перед тим, як запропонувати маляті новий напій, проконсультуйтеся у педіатра.