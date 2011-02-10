Чим шкідливі засоби проти молі

Група австралійських педіатрів закликає заборонити використання основного інгредієнта кульок проти молі після того, як був доведений його зв`язок з дитячою смертю і пошкодженнями мозку. За словами експертів, нафталін багато раз провокував розщеплювання червоних кров`яних клітин у дітей в Азії, Африці, на Близькому Сході і Середземномор`ї.

Євросоюз заборонив три роки тому нафталін, проте у всьому світі його продовжують активно використовувати.

На думку Вільяма Терноу-Морді, професора неонатальної медицини з госпіталю Сіднея, найближчими роками ми почуємо не раз про нові смерті через нафталін. Особливу небезпеку нафталін становить для дітей, народжених з генетичним розладом під назвою "дефіцит ферменту G6PD". Це захворювання обумовлене дефіцитом ферменту глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази, необхідного для захисту еритроцитів від окислювального стресу. При його дефіциті спостерігається підвищена уразливість червоних клітин, що розщеплюються при стресі. У результаті розвивається жовтяниця, пошкодження мозку і можлива смерть.

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