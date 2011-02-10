10-річну дівчинку підпалили під час операції

Дівчинка з Челябінської області отримала глибокі опіки під час операції з приводу апендициту, повідомляє "Російська газета".

10-річна мешканка Магнітогорська, ім`я якої не називається, надійшла до Міської лікарні № 3 з гострим апендицитом. На самому початку операції при проведенні першого розрізу між електродом коагулятора (інструменту, яким припікають тканини для запобігання кровотечі) і шкірою пацієнтки проскочила іскра.

Від неї під простирадлом, якою була накрита дівчинка, запалали пари спирту, що використовувався для обробки операційного поля. Через спалах пацієнтка отримала глибокі опіки 10 відсотків тіла. Найсильніше постраждали внутрішні поверхні стегон.

Хірурги міськлікарні завершили втручання. Після надання допомоги в реанімаційному відділенні дівчинку довелося перевести в Челябінський опіковий центр. Їй мають зробити кілька операцій з пересадки шкіри і тривале відновне лікування.

За словами глави опікового центру Михайла Коростельова, опіки отримані неконтактним шляхом, тобто версія займання парів спирту цілком вірогідна. Проте механізм такого займання поки незрозумілий - використання коагулятори і обробка шкіри проводилися за стандартною схемою, що існує десятиліття.

"Не хочу забігати вперед. Причини опіку повинна встановити експертиза. І не тільки судово-медична, але й технічна. Я особисто розмовляв з хірургом, що проводив операцію, але навіть з його пояснень не можу скласти цілісну картину того, що сталося. Однак встановити її просто необхідно для виключення таких НП в майбутньому. Дівчинка відчуває себе задовільно, знаходиться в опіковому відділенні. Однак до одужання ще дуже далеко ", - розповів Коростельов.

medportal.ru