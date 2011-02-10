Жінка продала немовля прямо в пологовому будинку
14:15, 10 лютого 2011Зарубіжні новини
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За 1,2 мільйона рублів
Громадянка Молдавії затримана в Москві за продаж своєї новонародженої дитини.
Жінка була затримана напередодні в Зеленограді в службовому кабінеті пологового будинку при 3-ій міській лікарні. Свого сина вона оцінила в 1,2 мільйона рублів. Як повідомили ІТАР-ТАРС в правоохоронних органах столиці РФ, саме таку суму вона одержала за малюка.
Дитина зараз знаходиться в лікарні під спостереженням медиків. Стосовно її матері збуджена кримінальна справа.
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