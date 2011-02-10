У продаж надійшли експрес-тести на батьківство

Один з найбільших магазинів Великобританії найближчим часом готується випустити в продаж комплекти, завдяки яким всі бажаючі зможуть встановлювати генетичний зв`язок між дитиною та її імовірним батьком у домашніх умовах.

Новий лічильник ДНК буде коштувати 29,99 фунтів стерлінгів, і в комплекті з ним буде продаватися диск, який містить детальну відеоінструкцію щодо його застосування. За допомогою спеціального тампона, необхідно зібрати дані дитини, а також його матері і батька.

Після цього отриманий матеріал необхідно передати у відповідну лабораторію для аналізу, який буде коштувати ще 129 фунтів стерлінгів. Скористатися цією послугою зможе будь-який британець або британка, якщо їм виповнилося 16 років. Обидва потенціальних батька попередньо мають підписати спеціальну форму, за допомогою якої вони згодін на надання та дослідження фахівцями своїх генетичних даних.

На думку одного з авторів нової ідеї, професора біоетики Хелен Уотт, домашні тести на встановлення батьківства мають величезну кількість переваг. Як вважає експерт, діти можуть важко переживати ситуацію, коли вони не знають точної інформації про своє народження.

Raut.ru