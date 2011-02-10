Виявили причини лунатизму

Вчені вважають, що їм вдалося розкрити генетичний код, що змушує людей ходити уві сні. Вивчивши чотири покоління сімей сновид, вони відстежили збій в ділянці 20-ї хромосоми. Так наявність лише однієї копії дефектної ДНК достатньо, щоб людина страждала на лунатизм.

Дослідники сподіваються вплинути на гени, задіяні в цьому і відкрити нові способи лікування даного розладу, який уражує до 10% дітей і одного з 50 дорослих. Зазвичай лунатизм не є критичною проблемою, і часто проходить з часом. Однак існують і більш гострі форми лунатизму саме в дорослому віці. Блукаючи в несвідомому стані, людина здатна піддає себе небезпеці. Він може робити складні дії на зразок виявлення ключів від автомобіля, відкриття дверей і навіть керування машиною. Летальний результат нерідкий.

Експерти впевнені: цей розлад зустрічається в сім`ях, сприйнятливих до нього. В якості пускового механізму виступає стрес або надмірна втома. Найчастіше це відбувається вночі, відразу після того, як людина заснула і йде стадія сну, що вирізняється відсутністю швидкого руху очей. На ранок же людина нічого не буде пам`ятати.

У рамках останнього дослідження лікар Кристина Гарнет разом з колегами з Вашингтонської університетської школи медицини спробувала допомогти родині сновид. Всього з 22 осіб (чотири покоління) 9 були лунатиками. Вчені використовували зразки слини і проаналізували ДНК родичів. Так, при наявності певного гена на 20 хромосомі ризик передачі захворювання нащадкам становив 50%. Дослідники вважають: найімовірніше, винен аденозин гена деамінази, пов`язаний з фазою повільного сну.

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