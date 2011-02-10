Почуття закоханості діє краще за будь-які ліки

Напередодні Дня святого Валентина вчені зробили сенсаційне відкриття: почуття закоханості дозволяє знизити артеріальний тиск, позбутися депресії і загоїти рани.

Коментує Джуліанн Холт-Ланстад, ад`юнкт-професор психології в університеті Брігама Янга: "Відносини допомагають нам впоратися зі стресом. Партнер гарантує емоційну підтримку. Також люди на тлі подібного стану більше уваги приділяють профілактиці: тренуванням, правильному харчування".

А ось Артур Арон, психолог з університету Стоні Брук в Нью-Йорку, спеціально сканував мозок людей, що перебували на різних стадіях закоханості, щоб зрозуміти, механізм впливу цього почуття на здоров`я людини. Це дозволило з`ясувати: закоханість приводила до викиду в мозку допаміну - нейротрансмітера, що впливає на задоволення і мотивацію. Те ж саме відбувається, якщо людина виграє багато грошей або приймає кокаїн.

Зокрема, Арон порівняв результати сканування 17 людей, які в середньому були в шлюбі 21 рік, з результатами 17 осіб, лише нещодавно закохалися. У всіх учасників спостерігалася активізація системи допаміну, проте в мозку незаміжніх закоханих пар підсвічувалися зони, пов`язані з тривогою, напругою і нав`язливими ідеями.

Прості обійми і тримання за руку провокують виділення гомону окситоцину, понижуючого рівень стресових гормонів, знижують кров`яний тиск, покращують настрій і зменшують чутливість до болю, показала робота університету Північної Кароліни. Співробітники ж університету Огайо раніше довели: почуття закоханості прискорює загоювання ран.

Тих людей, хто ще не закохався, Джуліанн Холт-Ланстад заспокоює: наявність сильного зв`язку з друзями і рідними компенсує відсутність відносин, збільшуючи шанси на виживання на 50%. А ось будучи покинутим, людина може почати хворіти. Розлучення також негативно позначається на здоров`ї.

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