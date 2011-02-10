Британка померла в США після підпільної пластики сідниць

Американська поліція розпочала розслідування смерті британки після ін`єкції силікону в сідниці.

За даними слідчих, жінка з трьома співгромадянами прибула з Лондона до Філадельфії для поліпшення форми сідниць у нелегальних "косметологів". Передбачається, що вона знайшла підпільну організацію по Інтернету.

Процедура проводилася прямо в номері готелю Hampton Inn неподалік від міжнародного аеропорту. Британці були зроблені ін`єкції рідкого силікону (не дозволеного до застосування на території США) в сідниці. Одна з її співвітчизниць отримала аналогічні ін`єкції в стегна.

Після процедури самопочуття жінки погіршилося, і вона звернулася за медичною допомогою. Британку доставили в місцеву лікарню, де вона невдовзі померла.

Результати розтину поки не отримані, тому техніка ін`єкцій і безпосередня причина смерті поки залишаються невідомими. Імовірно, смерть наступила внаслідок емболії (закупорки) легеневих судин частинками силікону, що потрапили в кровотік - аналогічний випадок стався в 2009 році в Нью-Йорку.

В даний час поліція розшукує двох чоловіків за підозрою в причетності до злочину.

lenta.ru