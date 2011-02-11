Чіпси роблять дітей дурними

Діти, що вживають в їжу нездорові продукти, мають знижену активність мозку. Дослідження показало: чіпси, печиво і піца в раціоні дитини молодшої за три роки загрожує зниженням IQ після п`яти років. Примітно: навіть зміна раціону не допоможе. Шкода, що наноситься мозку, непоправна.

Це перша наукова робота, в якій простежується прямий взаємозв`язок раціону у маленьких дітей і рівня їх розумових здібностей надалі. В ході дослідження співробітники Бристольського університету брали у розрахунок такі чинники, як соціальне становище, грудне вигодовування, освіту матері і вік, наявність іграшок і книг у дитини.

Виявилось, саме правильне харчування в перші три роки життя, коли мозок швидко росте, робило істотний вплив.

В цілому в дослідженні взяло участь близько 14000 дітей, народжених на початку 90-х. Їх батькам пропонувалося заповнити запитальник з приводу раціону дитини.

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