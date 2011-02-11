45% підлітків - щасливіші у віртуальному світі, ніж у реальному

Британська благодійна організація Kidscape провела опитування серед дітей і підлітків Сполученого королівства віком від 11 до 18 років. Під час дослідження було встановлено, що 45% опитаних почувають себе більш щасливими у віртуальному світі, ніж у реальному.

Як повідомляє The Daily Mail, у дослідженні взяли участь 2300 осіб. З них 47% поводяться в інтернеті інакше, ніж у звичайному житті, 60% приховують свій справжній вік, а кожен восьмий спілкується з незнайомцями. "Простіше бути тим, ким тобі хочеться, тому що ніхто тебе не знає, а якщо не подобається щось, можна просто вийти і все", - сказав один із респондентів.

Також опитані висловили думку, що цінують інтернет за те, що там можна говорити все, що завгодно і редагувати свої фото, щоб мати кращий вигляд.

За словами психотерапевта та заступника директора Kidscape Пітера Бредлі, результати опитування є приводом для занепокоєння: "Не можна допустити, щоб кіберсвіти стали приємнішим за реальні спільноти місцем, інакше виникне покоління молодих людей, які не зможуть правильно функціонувати в соціумі", - застерігає фахівець.

Нагадаємо, раніше британська державна служба Ofcom, що спостерігає за ситуацією в ЗМІ, підрахувала, що середньостатистичний британець проводить майже половину вільного від сну часу, користуючись засобами масової інформації та комунікацій.

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