Два прості та ефективні засоби для схуднення

Якщо вірити опитуванням, то проблема схуднення хвилює кожного третього німця, йдеться в статті, опублікованій в Die Welt. Таким видання пропонує "дієту з-під водопровідного крану".

По суті, пише автор публікації Норберт Лоссау, процес втрати ваги завжди зводиться до енергобалансу: скільки енергії споживається з їжею і скільки витрачається внаслідок фізичної та розумової активності. З посиланням на результати дослідження, команда медиків з берлінської клініки Charité під керівництвом Міхаеля Бошманна рекомендує простий спосіб, що дозволяє збільшити ефективність будь-якої дієти.

Потрібно лише пити багато прохолодної води. Як встановили дослідники, з надходженням в організм півлітра води температурою 22C витрачається приблизно 50 кілокалорій. Ефект пояснюється тим, що вода не містить калорій, а нагріваючи її до температури тіла, організм калорії витрачає. Бошманн підрахував, що лише завдяки "щоденному споживанню 2 л води за рік можна втратити 5 кг жиру". Він рекомендує випивати 0,5 л прохолодної води з-під крана перед сніданком і ще 1,5 л - протягом дня.

Видання також повідомляє про відкриття американських дослідників з клініки Mayo. Вони виявили, що жувальна гумка прискорює обмін речовин часом на цілих 19%. Це рівносильно втраті 500 г жиру на місяць.

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