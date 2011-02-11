Від кольору пігулок залежить лікувальний ефект

Учені з університету Бомбея з`ясували, що при виборі і вживанні медикаментів пацієнти звертають увагу на колір ліків. Окрім кольору, на сприйняття препарату і самого лікування впливають смак, форма.

Ученими було проведено дослідження, в ході якого участь брали 600 осіб. З`ясувалося, що для багатьох людей колір і форма пігулок врязаються в пам`ять, яка працює у вигляді механізму відповідності.

На думку учасників дослідження, рожеві пігулки мають солодкий смак на відміну від червоних пігулок. Жовті пігулки були сприйняті як солоні, не дивлячись на інгредієнти.

На думку інших учасників, блакитні і білі пігулки мали гіркий смак. 10% учасників заявили про те, що оранжеві пігулки є кислими на смак.

За словами учених, у пацієнта з`являється “сенсорний досвід” при покупці ліків без призначення лікаря, незалежно від того, чи є препарат мікстурою, капсулою, пігулкою.

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