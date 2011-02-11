Відвідувачам дискотек розкажуть, як правильно приймати екстазі

Керівництво охорони здоров`я округу Лос-Анджелес американського штату Каліфорнія почало негласну кампанію за безпечне вживання метилендіоксиметамфетаміну (екстазі) відвідувачами рейвів і дискотек, повідомляє Fox News.

За даними видання, ця кампанія була ініційована без рекомендацій з боку правоохоронних органів, медичних установ і організаторів музичних заходів.

У рамках кампанії, всім особам за 18 років, що приходять на рейви і дискотеки, планується роздавати спеціально розроблені листівки з рекомендаціями щодо зниження ризику, пов`язаного з вживанням екстазі. Зокрема, автори листівок рекомендують робити регулярні перерви в танці, пити достатню кількість рідини, а також не змішувати екстазі з іншими психоактивними речовинами, особливо іншими психостимуляторами і алкоголем.

Приводом для такої ініціативи стала смерть 15-річної дівчини після прийому МДМА на 14-му щорічному лос-анджелеському карнавалі Electric Daisy в червні 2010 року. Після цього випадку офіційні особи задумалися про зниження шкоди від вживання цієї забороненої, але поширеної в дискотечній субкультурі речовини.

Незважаючи на те, що МДМА відноситься в США до того ж класу заборонених субстанцій, що й, наприклад, героїн, кількість американців, що спробували його вперше, за даними Національного інституту з проблем зловживання наркотиками (NIDA), зросла з 894 тисяч у 2008 році до 1,1 мільйона в 2009 році.

Ініціативу лос-анджелеської влади розкритикували борці з уживання наркотиків. На думку наркополіцейських, листівки можуть створити помилкове враження про відносно низьку шкоду МДМА, в той час як "безпечного способу його вживання не існує".

Департамент охорони здоров`я округу Лос-Анджелес погодився з цим зауваженням і висловив намір додати до листівки вказівки про те, що заборонені речовини небезпечні й громадська охорона здоров`я не потурає їх уживання.

medportal.ru